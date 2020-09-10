不常用八達通卡10月起將收行政費　每年扣15元

八達通今(10日)宣布，下月1日起，向3年內沒有增值或付款的「不記名租用版成人八達通卡」及「成人版電子八達通卡(Smart Octopus)」收取每年15港元的行政費，該公司呼籲市民退回不需繼續使用的八達通卡。

八達通早在2017年6月起已宣布「不常用八達通行政費」措施，生效期是今年10月起，以鼓勵客戶恆常使用其持有的八達通卡。措施只適用於以下4類於2017年10月起發行的八達通卡，包括「不記名租用版成人八達通」、「客戶年齡在18至59歲並無享有乘車優惠的租用版個人八達通」、「成人版Smart Octopus」，以及「客戶年齡在18至59歲並無享有乘車優惠的Smart Octopus」。

上述八達通卡若於過去3年內沒有增值或付款，便會被徵收行政費，直至該八達通卡的餘額及按金被扣完為止。

八達通表示，「租用版成人八達通」是發行供客戶恆常使用，正常情況下，大多數香港持卡人將不會被收取「不常用八達通行政費」。

另外，有7類八達通卡獲豁免相關收費，包括「不記名租用版小童及長者八達通」、「附有殘疾人士及學生乘車優惠的租用版個人八達通」、「客戶年齡在18歲以下和60歲或以上的租用版個人八達通」、「長者版Smart Octopus」、「客戶年齡在18歲以下和60歲或以上的Smart Octopus」、「銷售版八達通(包括不記名及個人八達通) ，例如鎖匙扣、手錶、配飾」，以及「租用版八達通更換計劃而發行的新八達通」。