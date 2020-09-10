旅遊服務行業收益大跌約9成5　政府料短期仍要面對困境

疫情重創服務業，政府統計處今(10日)發表今年第2季業務收益指數的臨時數字，顯示大部分主要服務行業的業務收益，均錄得不同程度按年跌幅。當中旅遊、會議及展覽服務界別跌幅最大，達94.9%；其次是按年跌71%的住宿服務業。政府發言人指，新冠肺炎疫情令環球經濟陷入深度衰退，並繼續拖累本地廣泛的經濟活動。與消費及旅遊相關行業尤其受到重創，業務收益的跌幅急劇，本地第三波疫情最近緩和，但預料多個服務行業在短期內仍要面對困難經營環境。

統計處資料顯示，今年第2季與去年同期比較，行政及支援服務業、零售業、運輸業、膳食服務業、資訊及通訊業和批發業的業務收益均亦錄得雙位數跌幅，分別按年跌35.5%、31.4%、28.6%、25.9%、13.9%及11.9%。另按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年下跌94.9%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年下跌3.9%。不過速遞業的業務收益同期則錄得30.2%的升幅。

政府發言人表示，疫情令多個主要服務行業的業務收益在今年第2季按年下跌。運輸業的業務收益跌幅擴大，主要是受跨境客運量大幅減少拖累。雖然進出口貿易業的業務收益進一步下跌，但內地經濟迅速復甦為貿易往來帶來一些支持，跌幅因而收窄。同時服務行業如貨倉及倉庫業、速遞業、金融業（銀行除外）和保險業的表現較為強韌。政府會繼續密切留意有關發展，並會在必要時推出進一步的支援措施。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，以上數據反映旅遊及展覽等行業在疫情下近乎停頓，預期下季跌幅繼續擴大，促請政府及市民努力控制本地疫情，建議當局盡快實行旅遊氣泡安排，恢復必要人員及商務人員往來。