疫情下長者照顧服務暫停　照顧者求助次數增2倍

新冠肺炎疫情持續，不少長者照顧服務須暫停或局部開放，照顧者壓力大增。有團體今年至今接獲870個照顧者的求助來電，較去年同期的272個大增逾2倍，當中65.7%求助內容涉及社會資源；約20%有關照顧壓力及情緒支援。由於未來或出現新一波疫情，團體呼籲照顧者及早做好準備，亦應照顧自己並尋求協助，才能更好地照顧病患。

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心今年接獲870個照顧者的求助來電，當中74.2%求助者是女性；65.7%的求助內容涉及社會資源，如申請服務途徑；約20%有關照顧壓力及情緒支援。而被照顧者中則有超過一半是體弱長者，其次則是認知障礙症及中風患者。

照顧者麥小姐指出，其母親兩年前確診認知障礙症，須花費大量工夫學習相處技巧，惟母親其後意外中風，失去吞嚥及說話能力，只能倒臥在床，要安排她入住院舍並重新學習照顧技巧。及至本港爆發疫情，麥無法探望母親並替其按摩，擔憂其身體狀態轉差，壓力倍增，體重更一度暴跌10多磅。她呼籲其他照顧者主動尋求協助，避免情緒壓力過大並影響身體。

中心助理社工主任廖堯焜指出，今年4月起，不少日間中心暫停開放，部分長者照顧服務亦局部停用，照顧者突然要長時間照顧病患，容易感到心力交瘁，亦會失去喘息空間，變得孤立無援。廖認為，不少專家提及冬季或出現新一波疫情，呼籲照顧者及早做好準備，亦要關注自身情緒，避免悲劇發生。