清障女護被毆案表證成立　女被告稱遭屈打成招

一名女護士去年在旺角移除示威者的路障時疑遭人圍毆，懷疑涉案2名女子被起訴，其中一人涉扯護士頭髮，她早前承認普通襲擊罪，但否認非法集結；另一人涉撐傘掩護示威者，她否認對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今（10日）在西九龍法院續審。法庭裁定表證成立，首被告不自辯也不傳證人，次被告自辯時則指，被捕過程中曾被警員毆打，她亦是受警員威嚇才簽署招認口供。

2名女被告依次為40歲的旅行社代理盧綺敏，以及42歲的無業婦朱珮賢。控罪指盧於2019年10月13日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結，以及在彌敦道近旺角道襲擊女事主何潤姿。至於次被告則被控在同一，於彌敦道與旺角道交界，非法及惡意對女事主的身體施以嚴重傷害。盧早前已承認普通襲擊罪。

次被告朱珮賢自辯時表示，去年10月22日，有警員往她的住所拍門，甫開門後有警員便扯她的頭髮，拉她到後樓梯，一名警長先打她下巴，再打她左眼4至5下，期間並說：「你知你自己做過啲咩啦」。然後有警員把她推落地，先鎖上手銬再帶上警方私家車。朱強調過程中，警員一直沒有道明拘捕理由，也從沒展示搜查令。

朱續指，在私家車上有警員威嚇指：「你無禮貌，去到差館會再打你」。抵達旺角警署後，有警員向她遞上一本簿並叫她簽名，她起初表示不想簽，隨即有5至6名警員上前，說：「你係咪玩嘢，唔簽就搵大Sir招呼你」，又指該簿子只是筆記而非口供。由於她感到害怕，所以「焗住簽」，她完全不知道簿上內容。

朱又供稱，被捕後一直感到左眼疼痛，向警方要求求診，她及後被送院進行電腦掃描及X光檢驗。

而控方向她指出另一版本，指警員在登門後有表露身份及說明拘捕原因，惟她聞言即情緒激動，頭部多次撞向外牆，左眼傷勢是這時造成。朱矢口否認，也否認招認是自願作出。案件會在9月17日續審。