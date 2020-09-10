高鐵停駛逾7個月客量「捧蛋」　政府料九鐵需補貼高鐵營運費

新冠肺炎疫情年初襲港，廣深港高鐵香港段自1月底起暫停營運，至今已逾7個月，客量持續「捧蛋」。政府初步估計，由政府全資擁有的九鐵今年需按機制向港鐵補貼高鐵營運錄得的虧損，但未交代補貼金額。

運輸及房屋局表示，高鐵西九龍站自1月30日起暫時關閉，來往香港及內地的高鐵列車服務停運，至今沒有恢復通車的日期，高鐵服務暫停期間，西九龍站仍維持基本營運，恆常維修、清潔工作。

運房局指，作為高鐵的營運者，港鐵須承擔高鐵的營運開支，同時，根據九鐵與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，設有「乘客量上下限機制」，當整年的實際乘客量與預期乘客量的偏差在15%以上，港鐵和九鐵將分擔風險或攤分收益，攤分比例為3:7，即若客量比預期少15%以上，港鐵需承擔當30%的虧損，其餘70%虧損由九鐵承擔；反之若客量比預期多15%以上，港鐵可攤分30%的收益，其餘70%收益則歸九鐵所有。

運房局指，「乘客量上下限機制」是按公曆年計算，並非按每日計算，今年尚未評估高鐵實際乘客量是否觸及機制的上、下限，但高鐵停駛已7個月，初步估計九鐵須按機制承擔部分風險。視乎抗疫進展及高鐵恢復服務的時間表，九鐵與港鐵會於稍後時間確認今年客量是否觸及「乘客量上下限機制」，並商議相關款項安排。

該局又指，《服務經營權補充協議》並沒有有關不可抗力或因傳染病疫情而需要暫停服務的條款，亦沒有因應疫情調整「乘客量上下限機制」的條款，正如一般商業協議，如果九鐵及港鐵雙方同意，可因應實際情況修訂相關條款。

議員田北辰表示，現時政府與港鐵在高鐵營運問題上是業主和租客的關係，政府將高鐵批予其全資擁有的九鐵，再由九鐵租予港鐵營運，據他了解，港鐵每年需向九鐵支付10億港元的經營費，則每月約8000萬港元。東網翻查資料，此數字與港鐵前主席馬時亨的說法吻合，馬當年指若高鐵因為一地兩檢議案不能通過而被閒置，每月營運成本需要8000萬港元。

田指，雖然政府及港鐵從未交代補貼機制中的預期客量的水平，但據他了解，該條「紅線」劃於平均每日4萬人次的乘客量，則若當年實際客量低於平均每日3.4萬人次，九鐵便需要補貼高鐵營運。他稱，若以高鐵每程票價平均80港元計算，停運期間港鐵於高鐵票務虧損每月達8160萬港元，而九鐵需承擔其70%款項，則需每月補貼約5712萬港元。

他稱，政府作為高鐵業主，有責任在疫情下「幫輕」租客，可向港鐵每月收少一半經營權費，則約4000萬港元。他又指，據其了解，政府和港鐵就補貼高鐵問題上，正於「每月收少4000萬港元經營費」或「每月補貼約5000萬港元」的2個方案之間商討如何落墨。