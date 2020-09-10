要求再申報初選期間議辦開支　區議員斥民政署侮辱

民政署要求區議員再申報初選期間的議辦開支，被斥侮辱和不尊重。(陳亦瀅攝)

民主派早前舉行立法會選舉初選，部分民主派區議員以辦事處作投票站，其後政府曾發聲明指初選或違反選舉法例，初選期間的津貼將不獲發還。近日有多位區議員收到民政事務總署通知，要求再次申報相關開支和簽署聲明。中西區民政事務專員梁子琪今午(10日)在地區工程及設施管理委員會上指，相關要求是跟進政府的新聞公告，又指18區區議會均有相同表格，希望議員盡快提交表格。有區議員斥要求簽署聲明有侮辱成分，有欠尊重。

民主派於6月和7月期間，曾進行罷工罷課公投和民主派初選，有部分區議員辦事處曾作初選投票站。多名中西區區議員今午在會上提及事件，有區議員直斥簽署聲明屬侮辱，形容這行為屬賤格，更狠批無賴。其中區議會主席鄭麗琼感到憂慮，擔心簽署聲明後是否被起訴甚或取消辦事處租約，亦質疑相關決定是否由民政事務局局長徐英偉決定。

區議員任嘉兒表示，明白到部分日子有爭議性，故在提交開支時已經未有包括相關日子的開支。她又指，在6月已提交發還開支申請，但民政事務處至今3個月以來仍未發還開支，直斥當局無理拖欠。

梁子琪多次重申，相關表格是為跟進政府就罷工罷課和民主派初選投票的新聞公告而設計，又指不單止是辦事處，亦包括助理薪金，故設計新表格供區議員填寫。對於表格內要求區議員聲明，發還開支申請如屬涉嫌欺詐，政府有權舉報，梁澄清指是提醒，並無其他意思。他又呼籲區議員盡快填寫表格，以便盡快處理申請。