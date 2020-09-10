網民熱話：地盤工人打架擸架生　工友出手阻止

無心碰撞經常發生，大打出手就未免過火。日前有網民上載一段地盤工人大混戰的影片，片中見到有地盤工人因碰撞問題引發爭執，最終大打出手，期間有人更隨手取起鐵枝、木方作武器，幸得一批和事老同事阻擋，才未演變成更嚴重事件。

網民Keung Lee在Facebook群組中分享了一段在竹篙灣檢疫單位地盤內拍攝的影片，事緣兩名地盤工人因碰撞問題引發爭執，影片開始時，打鬥一觸即發，藍衣工人手持鐵枝揮向另一名黃衣工人，被打的黃衣工人亦拾起木方企圖追打對方，但奔跑期間，被一名眼明手快工人扯走木方；另一邊廂，有其中一方同伴企圖介入，但迅即被其他工人阻擋，事件才稍為平息。

不少網民抱着「食花生」心態觀戰，「啲畫面熟口熟面」，亦有人表示「會唔會係趕工，所以幾組人撞晒同一個地方開工呀」。有網民則分析各人身手，讚賞扯走木方的工人：「白衫師傅食過下夜粥，空手入白刃」。

網民有話說：

Whisky Chan：贏咗場交，冇咗份工...何必呢

Edwin Kong：趕工不停追進度，幾個行頭一齊逼埋做嘢，梗係打交啦

Yau Law：地盤打交、給科文看到、以後唔使入這個地盤

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