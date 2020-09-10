女童遭童黨施虐勒索　2男承認犯案判保護令

11歲女童加入童黨後遭勒索2萬港元，但她無力付款，遭童黨用鎅刀割傷，又被綁在柱上施襲，更在殘廁內被拍下裸照。警方事後拘捕10名男女童，控告他們有意圖而傷人、普通襲擊、製作兒童色情物品和勒索等16罪。其中2名男被告於上月在粉嶺法院少年法庭承認控方案情，並表示願意出庭頂證其他同案被告，2人今天（10日）被判保護令，裁判官下令把他們的控罪的撤銷，他們不留案底。

案中6男4女被告年齡介乎10至15歲，控罪指其中8名被告於2020年2月底至3月11日期間，分別在大埔多處襲擊X。此外，有部分被告另被控在富亨邨一個殘廁內，製作2張X的裸照，及以恫嚇方式不當地要求X交出2萬港元。

2名承認犯案的男被告，包括15歲的第4被告和13歲第10被告，他們原本分別被控普通襲擊、製作兒童色情物品和勒索等罪。控方今天指，警方已為該他們錄取口供，他們表現合作，將事件和盤托出，若他們亦擔任控方證人的話，控方亦會接納。辯方則指他們願出庭作供。

第4被告被判12個月保護令，第10被告被判18個月保護令。此外，11歲的第9被告原本被控一項製作兒童色情物品罪，她早前已獲准自簽2000港元守行為2年，她的控罪也獲撤銷。餘下的7名被告則押後至10月6日再訊。