本港去年自殺率微升　60歲以上男性自殺率較高

今日(10日)為世界防止自殺日，有組織公布2019年香港自殺率數據，結果顯示香港的自殺率比預期低，近年引起關注的青少年自殺率有下降，但受疫情影響，經濟低迷，預計今年的自殺率有機會上升。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心估算，去年香港自殺率為13.0(即每10萬人有13人死於自殺)，較前年的12.3輕微上升。而男性自殺率同為13.0，當中60歲或以上的男性自殺率上升至30.7，是2014年來最高水平；15至24歲青少年自殺率則由2017年的10.4下降至8.3。

研究中心總監葉兆輝表示，60歲或以上的男性自殺率高，主要原因是男士未能適應由工作到退休角色上的轉變，而且尋找幫助的意願低，認為是弱者的行為。近年青少年自殺問題引起關注，惟估算的自殺率則有下降，葉解釋，社會運動發生後，社區有不同資源針對支援青少年，令自殺率下降，但社交媒體的煽情報道或渲染青少年自殺。

另外，疫情下政府推出多項社交距離限制，葉認為相關限制對長者影響很大，打亂他們的生活秩序，而且家人未能到老人院探望，倍感孤獨，容易引發負面情緒。他呼籲，在新常態下可利用社交媒體多關心長者。

葉續指，疫情下求助增加，他憂慮經濟下行及失業率上升，情緒困擾亦會增多，特别是低收入的年輕婦女，容易壓力大，屬最無助的一群。葉坦言，政府要「努力啲」，處理好大眾的情緒問題，針對長者提出更有力的措施。