教大校長：社會對教師有高期望　盼學生好好學習

教大校長張仁良（右二）指，社會對教師有很高的期望，教育工作任重道遠，是一個終身承諾。

受疫情影響，大學紛採用網上形式舉辦開學禮或迎新儀式，香港教育大學校長張仁良今(10日)在網上與一眾新生會面，勉勵他們把握學習機會，未來成為專業教師，他強調社會對教師有很高的期望。教大首學期課堂主要以網上形式進行，教大會密切留意疫情的最新發展，在可行情況下盡量安排部分課堂以面授形式進行。

為幫助新生適應校園生活，該校推出「校園生活導師計畫」，培訓百多位高年級學生成為新生的引路人，即「組爸」、「組媽」，他們會與新生分享不同階段的大學生活經驗和心得。

此外，教大學生事務處亦舉辦一系列網上「KOL分享會」，由學生向新生介紹宿舍生活、上莊、獎學金、社會服務、體育活動及工作實習計畫等資訊，校方亦設有「學術指導計畫」，安排學術導師（Academic Adviser）擔任新生的顧問，支援他們認清志向，做好學術及人生規劃。

另外，今日是一年一度的敬師日，教育局呼籲所有學生、家長及社會各界人士趁敬師日向老師致意，感謝他們的無私奉獻，特別是在過去大半年為確保學生能夠「停課不停學」而付出的心血和努力。

局方感謝教師努力嘗試、研究及推行各種靈活創新的方法，讓學生做到「停課不停學」，並鼓勵學校繼續運用局方提供的教學資源，結合校內外的資源，制定全面的學與教策略，照顧學生的學習需要。