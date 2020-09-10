瑞士漢涉協助私了表證成立　辯稱僅為攝位影靚相

去年10月有人在中環發起反蒙面法示威，期間有一名任職銀行客戶經理的內地漢被現場人士包圍，他高呼「我們都是中國人!」後打算轉身進入遮打大廈時，一名瑞士籍男子闖出並關上大門，內地漢最後被人「私了」。涉事瑞士籍男子否認一項協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪，案件今（10日）到東區法院續審。裁判官裁定控罪表證成立，被告選擇作供，辯稱他是業餘攝影師，當時他跑到事主面前，僅為「影靚相」，他無意阻礙事主進入大廈。案件押至9月16日作結案陳詞。

已居港40年的瑞士藉被告Progin Marc Gerard（74歲），報稱退休人士。他被控於2019年10月4日，在中環遮打大廈地下外，協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

被告辯稱，他自1977年來港從事鐘錶貿易，至2007年退休後發展其攝影興趣，他經常以香港街景為題材，近年亦會拍攝香港社會運動，例如雨傘運動等。當天中午，被告到中環拍攝有關反蒙面法的「和你lunch」活動，期間他在渣打大廈附近發現事主與記者爭執，他認為這是很罕見，因記者的工作一般不會與人爭執，而且事主是內地人，故上前拍攝。

及後事主打算進入渣打大廈時，被告想「影靚相」便跑到事主與大廈玻璃門之間，因開著的玻璃門擋住他走到牆角的「靚位」拍照，他才會拉門，他強調無意關門及阻撓任何人去開門。未幾有人從後揮拳毆打事主，被告拍完照片後，即離開現場。

盤問時，被告同意當事主進入渣打大廈時，有一群憤怒及充滿敵意的人士正尾隨事主，惟他只想記錄事件，認為事情發展與他無關。