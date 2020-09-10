政府修訂6組人士換身份證時間表　最遲延至明年4月

各換證中心已於8月24日起逐步恢復服務。

受疫情影響，入境處於7月20日至8月23日期間，暫停全港9間換證中心的新身份證換領服務，隨疫情放緩，各換證中心已於8月24日起逐步恢復服務。處方今日(10日)公布，為有序地安排受影響人士辦理換證手續，其中1957年至1963年、1970年至1976年出生的港人及第6屆區議會議員的換證時間會作出調整，換證「死線」延至今年9月26至明年4月30日不等，而1973年至1976年出生的港人的換證時間亦會作調整，惟時間會再作公布。

入境處又指，考慮到換證服務將來仍有機會受疫情影響，會修訂上述受影響人士的換證時間表，相關的修訂命令將於今年10月14日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

處方呼籲市民，為減少人群聚集，從未預約的人士應先在網上、使用入境處流動應用程式、或電話預約辦理換證手續，並預先填寫表格，以減少輪候時間。

符合申請資格人士的出生年份●經修訂的申請限期

1957至1959年●去年11月16日至今年9月26日

1960至1961年及第六屆區議會議員●今年2月28日至9月26日

1962至1963年●今年7月28日至明年1月30日

1970至1972年●今年11月2日至明年4月30日

1973至1974年●另作公布

1975至1976年●另作公布