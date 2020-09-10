Mark Simon被通緝　各界促凍結資產防興風作浪

身在海外的Mark Simon被警方通緝，各界促凍結其在港所有資產。

警方國家安全處8月10日拘捕壹傳媒黎智英等10人，並通緝黎的助手，即美國中情局前僱員Mark Simon，他涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。據悉，其在港的銀行戶口已被凍結，惟各界均認為，Mark Simon與美國關係密切，警方應全面凍結其在本港的所有資產，避免他再利用在港資產興風作浪。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，Mark Simon與美國關係千絲萬縷，又在黎智英身邊多年，現時更因身處海外被通緝，若香港法例是賦予執法機構凍結被通緝人士的在港資產，便應果斷做，有機會令被通緝人士主動投案，亦可以阻止被通緝人士繼續利用在香港的資產，四處興風作浪，如資助顛覆及分裂國家行為及進行恐怖主義活動。

議員葛珮帆亦指，根據《港區國安法》是可凍結涉案人士的資產，便應切實執行並做到全面凍結，包括其公司、地產及股票等，防止有人繼續唱衰香港，利用外國勢力顛覆及分裂國家。對於警方昨日拘捕涉嫌操控壹傳媒股價的人士，葛認為執法部門更應盡快拘捕Mark Simon。

時事評論員陳雲生則提到，多年前的秘捐黑金案及違法佔領行動（佔中）案中，Mark Simon已暗中幫助黎智英，當時政府便應有所行動，凍結其資產，至今黎涉違《港區國安法》被捕，Mark Simon潛逃海外，陳認為政府必須盡快凍結其在港所有資產，並且擺出強硬姿態，向國際刑警尋求協助，務必將Mark Simon緝拿歸案。