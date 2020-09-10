古諮會確認　畢打行般咸道官小列一級歷史建築

古物諮詢委員會今(10日)開會，討論多項歷史建築的擬議評級，包括確認有近百年歷史的中環畢打行的一級歷史評級，而薄扶林沙宣道33號大宅和車庫則為二級歷史建築物，3幢建築物早前均遭到業主反對，認為未達相關評級標準。另外，西營盤的般咸道官立小學亦獲確認為一級歷史建築。

古蹟辦指，早在2009年擬定中環畢打行的一級歷史評級，以及薄扶林沙宣道33號大宅和車庫的二級評級，惟3幢建築物的業主均提出反對，並聘請專家評估，認為建築物未達相關歷史評級標準，畢打行的業主更憂慮評級通過後將增加修葺的困難。惟古蹟辦認為業主未有就其文物價值提供新的資料，建議古諮會確認相關擬議評級。古諮會最終接納建議。

古蹟辦獨立歷史建築評審小組亦已完成3幢建築物的歷史評估，建議將上環112號私人唐樓、百年老店「源吉林」的總部列為一級歷史建設，而西營盤第二街公共浴室及九龍城衙前塱道24號一幢私人唐樓，則分別建議列為二級及三級歷史建築，古諮會均通過相關建議。

建築署亦提交了油麻地戲院活化方案的設計修訂文件，包括將低座正面後移1.1米，又會降低建築物高度0.7米，以減少對現存戲院的遮擋。此外，設計亦會融入戲曲演員服裝的水袖及珠片概念，委員一致通過新方案。

至於聯和墟活化項目方面，負責計劃的路德會指，會將聯和墟活化為假日墟市，日後會設單車導賞團介紹區內歷史文化。最具爭議的是，墟市正門的石屎簷蓬需要重新鑄造，路德會強調，有考慮過在簷蓬上下加裝鐵架，惟此舉破壞現有景觀，強調工程完成後，會將聯和墟門牌和字樣放回原來位置，方案最終亦獲通過。

此外，今日會上亦提到「永和號」的保育工程，發展局文物保育專員任浩晨引述巿建局指，因唐樓內的結構不理想，而建築物鄰近人多車多的威靈頓街，認為在保育的同時，亦要考慮到途人的安全，因此會先將其標誌性的瓦頂移除，並在復修時重用。任又提到，「永和號」與大館第4座情況相似，兩者均是以青磚和木建造，後者曾出現塌樓情況，因此特別檢視其安全性，相信巿建局日後會再交代情況。