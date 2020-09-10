聖保羅男女附小明年招150學童　校長貼士：面試要有「童真」

傳統直資名校、聖保羅男女中學附屬小學入學資格競爭向來激烈，該校今日(10日)以網上形式，舉行2021/22學年小一入學申請家長簡介會，開場前有逾1200家長等候，高峰期更吸引逾2900人同時觀看。校方指，面試時會與家長談及育兒心得，又強調學生面試時要有「童真」。

聖保羅男女中學附小料於明年取錄150名由2014年9月1日至2015年12月31日出生的學童。校方指，家長可於本月14日上午9時至18日下午4時經網上遞交申請，行政費為50港元。如申請人學校因停課未能提交最新的成績表副本，則可提交上一學年的成績表副本。

甄選程序分兩輪，分別佔30分及60分，首輪會於10月中旬以網上評核形式進行，所有申請者均獲評核機會。校方會從中挑選約300名學童進入次輪程序，並於11月中旬至12月期間以面見形式進行，惟有關安排有機會因應疫情變化而調整。校方指，暫定於下年1月下旬將申請結果以電郵通知家長或監護人。

校長梁麗美表示，面試時會有校長、副校長及主任在場，又會與家長談及育兒方式，能否取錄則主要取決次輪程序。至於甄選準則方面，校方表示主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等，當中強調要「能專心，愛動腦，展童真」。