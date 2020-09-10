食肆明起放寬至4人一枱　東主撥冷水：幫助不大

新冠肺炎疫情有所緩和，政府進一步放寬防疫措施，食肆堂食明日(11日)凌晨起開放至4人1枱。東網記者今晚(10日)到食店林立的大埔區視察，餐廳負責人普遍不看好恢復至4人1枱可令生意有起色，有食肆東主更建議政府早日派發第3輪資助，助中小型食肆渡過難關。

在食肆堂食放寬至4人一枱的前夜，大埔區內茶餐廳負責人朱先生坦言，新措施對他幫助不大，縱每枱人數上限獲鬆綁至4人，惟「茶記」不如酒樓般寬敞，在遵守相隔1.5米及人客上限不得超過座位一半等限制後，料生意提升有限。

他又指，其餐廳原營業至凌晨5時，早前禁晚市堂食已令生意大跌一半，這段真空期內只好轉做區內熟客的外賣生意。他希望政府可以盡早派發第3輪防疫抗疫基金及保就業資助，「幫到老細自然會睇住伙記」，又盼疫情盡快過去，港人生活可回復正常。

專營小菜的餐館負責人劉小姐則稱，其食肆年初開張時，因疫情影響導致訂製的灶頭等生財工具未能如期到港，引致2月開始交「吉租」，更延誤牌照審批，至4月中才「攞正牌做生意」。豈料7月疫情急轉直下，欲申請政府補助時始知已不合資格，錯過首兩輪補貼的機會。

她呻道，現時生意不佳，仍要承擔每月5萬港元的租金，加上10多名員工的薪金、餐廳燈油火蠟等支出，實在難以維持，期望可受惠下一輪資助，渡過眼前難關。

受疫情影響的更不乏知名食店，區內著名粥麵店負責人王先生指，生意下跌兩成左右，現時店內座位數目由原本的90個減至約40個，認為恢復4人一枱後「(生意)可以好少少」，但因仍要遵守其他限制，料放寬每枱人數仍是無甚幫助。