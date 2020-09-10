壹傳媒股價異動案拘15人　黎智英照開直播惟隻字不提事件

黎智英今午如常在社交網站進行直播，但隻字不提警方就壹傳媒股價異動拘捕多人。

壹傳媒股價及成交量上月出現異常波動，警方拘捕15名人士涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪。不過，受多宗官司纏身的壹傳媒黎智英今午(10日)如常在社交網站Twitter進行直播，並與英國保守黨人權委員會副主席、「香港監察」組織主席羅哲斯(Benedict Rogers)集中討論香港局勢，但對於股價異動及警方就事件採取拘捕行動，他就隻字不提，羅哲斯亦沒有就此提問。

黎智英與羅哲斯的討論主要圍繞香港「三權分立」和港人出路等議題。對於很多人批評過去英國從來沒有給予港人民主，為何現在又要爭取民主時，一向把「民主」掛在口邊的黎智英卻死撐，指不管港人在港英年代有否得到民主，港人亦在自由制度下生活，亦是為何港人會反對實施《港區國安法》和修訂《逃犯條例》。

黎又指，當初港區國安法在港實施時，商人被告知法例只針對在政治上惹事的人物，不會影響他們的生活和生意。但現在港府指香港沒有三權分立，他身邊的經商友人也突然醒覺，發現《基本法》與《普通法》受破壞，最近更有不少人致電他，詢問若要離開香港應到哪發展。

至於羅哲斯則反映英國民眾普遍歡迎持英國國民(海外)護照(BNO)的港人可獲居英權的決定，黎認為，英國民眾對此反應正面，全因明白港人如他們般分享著同一信念。他又認為，英國脫歐後不少精英及人才流失，如有專業且高質素的香港人到當地，相信可以填補這些空位。