昂坪360明起重開每車限坐4人　港人購票享8折優惠

疫情緩和，昂坪360今(10日)宣布，昂坪纜車服務將於明日(11日)起恢復，每日營運時間為上午10時至下午6時；而昂坪市集的「與佛同行」及「360動感影院」室內景點，將繼續暫停開放。另外，由明日至11月15日期間，提供港人8折優惠。

昂坪360指，香港居民由明日至11月15日，於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。已於網上或現場購票者，須在到訪當天親身於東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處，出示香港身分證正本(11歲或以下小童之香港出生證明書正本或副本)核實身分，方可享有優惠。

昂坪纜車復運首階段，只會安排同行親友乘搭同一纜車，而每輛車廂建議載客人數減半至 4人，以確保車廂內有足夠空間。每組乘客下車後，清潔人員會立即以1:99漂白水消毒清潔車廂，以確保車廂清潔。為配合政府防疫措施，所有乘客於票務大堂、候車區等公眾地方，以及纜車車廂內，均須佩戴口罩，以減少飛沫傳播風險。

另外，現場會為每位乘客量度體溫，確保體溫正常才可乘搭纜車，如發現有發燒徵狀，將勸喻乘客盡快求醫，並協助其更改纜車車票日期。