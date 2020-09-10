政Whats噏：鄉郊水浸多年未解決　梁福元轟政府議而不決

元朗部分低窪地區，每次遇上暴雨就會出現水浸，令居民生活大受影響。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元日前就喺社交平台貼文話，跟進多年嘅元朗水浸問題仲未解決，要求政府各部門盡快徹底解決水浸問題，避免意外再次發生呀！解決水災係渠務署嘅問題，唔知該署嘅頂頭上司，睇怕發展局局長黃偉綸都甩唔唔身。

前兩日又落大雨，十八鄉大棠路巴士站同大棠山道初段再度水浸。梁福元話水浸對居民同埋駕駛人士造成危險同不便，雨後帶咗路政署、食物環境衞生署同埋渠務署到上址實地視察，要求政府盡快解決。梁又斥責政府「停喺度、議而不決」，令水浸問題未得到解決，近期又因為疫情影響，唔少政府部門都採取居家辦公嘅方式，拖慢咗部分改善工程，但依家疫情開始平復，政府就應該加快民生工程發展囉。

一直跟進區內水浸問題嘅元朗區議員沈豪傑都話，部分地區嘅水浸黑點10幾年都未解決，加上氣候變化同颱風等問題，唔少地區遇到大雨就必然出現水浸，希望政府可以做多啲，同埋全面檢視應對策略。佢又話鄉郊地區設施落後，臨海嘅村落更加係重災區，促請政府加高堤壩，話起碼可以擋一擋啲大浪喎。

政府今日(10日)宣布各部門由下周二起，將會喺實施社交距離同喺感染控制措施嘅前提下全面恢復正常公共服務。雖然唔知點解黃偉綸咁多年嚟解決唔到水浸問題，但無論如何，全面復工後佢都冇辦法繼續懶懶閒唔做嘢喇！

講開又講，梁福元同沈豪傑尋日(9日)仲同民政事務局局長徐英偉會面，反映鄉郊地區都仲有唔少問題需要局方跟進。沈豪傑話民政事務處每年都會撥款興建小型工程，但建築費用喺多年間愈來愈貴，促請政府加碼。另外，沈又話唔少鄉郊地區都設有祖堂，但過去就祖堂嘅土地問題多次同民政局發生爭執同衍生法律問題，希望局方可以用修例等方法解決。

至於鄉村嘅康樂文化方面，沈豪傑就話推動傳統文化同埋宣傳古蹟喺民政局嘅責任，批評局方喺推廣方面做得唔夠，促請政府加大力度嘅同時，政策亦要有所配合。梁福元就希望政府盡快喺元朗嘅新發展區增設文娛康樂設施，同埋多推動本地遊喇！