遭「吊死」松鼠狗證死於心臟病　女狗主獲釋

西貢今年4月出現一宗罕見狗咬狗命案，一名女狗主帶着4隻愛犬散步時與其他狗主發生爭執，期間女狗主的貴婦狗撲咬同行的松鼠狗不放，女狗主企圖拉扯狗繩嘗試分開牠們，松鼠狗疑被狗主情急抽繩「吊頸」下不治。警方今(10日)表示，曾以涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」拘捕女狗主，但及後經漁農自然護理署化驗後，沒有足夠證據顯示該狗隻因窒息致命。警方沒有足夠證據提出檢控，該名被捕女子已獲無條件釋放。

據悉，涉事松鼠狗屍體由2名漁護署獸醫進行解剖，根據驗屍報告顯示，松鼠狗的死因為心臟病發，而非吊死，身上亦沒有被另一隻狗咬傷的痕迹。

警方表示，由於驗屍報告指出沒有足夠證據顯示該狗隻因窒息致命，經進一步調查及諮詢法律意見後，沒有足夠證據提出檢控，該名被捕女子已獲無條件釋放。

當時過程被網民拍攝為短片，被咬及被吊頸的松鼠狗躺在地上奄奄一息。女狗主隨即將松鼠狗抱起，但她和男伴都沒有理會現場其他遛狗人士呼籲盡快帶兩狗往獸醫就診，只是慢步離開現場。據報2人事後有帶兩狗看獸醫，松鼠狗證實不治，貴婦狗也須人道毀滅。