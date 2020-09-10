香港蟬聯全球最自由經濟體　報告憂港法治受損料未來評分跌

加拿大菲沙研究所在《世界經濟自由度2020年度報告》中，把香港評為全球最自由經濟體，整體評分是8.94分。在5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」都排列首位，分別有9.49及9.47分。惟研究所指出，內地的干預嚴重破壞香港法治，對香港的高排名造成威脅，又指評分是基於兩年前的數據作出，推論香港未來數年的評分將下跌。港府對報告中有關香港法治情況的言論表示遺憾，認為有關言論屬偏頗和無理據。

報告指出，香港再次被評為全球最自由經濟體，整體評分為8.94分，新加坡則排第2位，評分為8.65分，新西蘭、瑞士及澳洲則分別排名第3至5位。於5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」方面都排首位，分別有9.49分及9.47分。至於報告中其他國家及地區的排名，台灣排第16位、日本排第20位、而中國內地就排第124位。

港府表示，歡迎研究所在報告中再次把香港評為全球最自由的經濟體，認為這明確肯定香港一直以來堅定建立自由經濟體，及提供公平營商環境的決心，但對研究所在報告中就香港法治情況的言論表示遺憾，指研究所竟以偏頗和無理據的推測，推論未來香港在法治方面的評分將下降。發言人強調會竭力鞏固香港固有的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、良好的營商環境等，讓整體經濟持續繁榮發展。