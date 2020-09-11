涉危駕被捕新巴司機被控不小心駕駛　新巴：法庭會作公正裁決

一名當值新巴車長，於本月6日九龍大遊行期間，涉嫌危險駕駛被警方拘捕，及後警方稱他亦涉嫌藏有攻擊性武器「士巴拿」及「螺絲批」，引起社會高度關注。警方昨晚(10日)落案起訴該名36歲新巴車長不小心駕駛，他將於下周二(15日)在九龍城裁判法院應訊。

新巴在今日(11日)凌晨表示，獲悉周日970號線事件中的車長，昨晚(9月10日)被警方控告「不小心駕駛」，將於9月15日(下星期二)在九龍城裁判法院應訊。由於事件已進入司法程序，新巴不便作出評論。新巴會繼續為車長提供適切協助，相信法庭會作出公平公正的裁決。

事件早前引起巴士業界反彈，巴士業界聯合工會日前揚言或發起工業行動，該組織昨晚指，得知警方改控俗稱「老不」的不小心駕駛，認為控罪算合理，宣布取消原定工業行動。

警方稱該名男子涉嫌在9月6日在油麻地彌敦道近文明里駕駛巴士時，無適當的謹慎及專注，未有合理顧及其他使用該道路的人，因而構成危險。消息指，車上的行車紀錄片段可見到涉案司機於事發時，不必要地只用單手控制軚盤及同時持續響號，並向不同方向作出挑釁手勢，而且行駛時極之貼近當時在路面的行人，構成危險。

巴士業界聯合工會周三(9日)發聲明，指警方及港府若在周五(11日)不對該會的5個訴求作回應，便會發起所有非專營巴士、及聯同5間專營巴士會員採取工業行動。事隔一天，該組織在社交平台「轉軚」，指當事人間接向他們提出意見，該會尊重其意願，暫緩工業行動。相關貼文又指「善意已釋出、落台階俾(畀)埋、對話大門一直開啟、之後點做，就睇政府。」至周四晚宣布取消工業行動。