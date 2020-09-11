東方日報A1：壹傳媒15炒家涉造市賺3870萬

壹傳媒股價異動涉造市，十五名「炒家」三日獲利近三千九百萬元被捕。上月十日警方國安處人員拘捕壹傳媒黎智英及該集團多位高層後，壹傳媒股價隨即「大上大落」，單日成交額相差超過四千倍。警方經調查後，發現有人涉嫌利用社交軟件串謀，透過密集式買賣壹傳媒股票，「炮製」出三日間近四分之一的交投量，推高股價從而獲利。警方昨以串謀詐騙及處理犯罪得益罪（俗稱洗黑錢）拘捕十五人，包括消防員、無業游民及黑社會成員，各人正被通宵扣查，不排除有更多人被捕。消息指，壹傳媒股價兩日內相差廿六倍，加上交易量以千倍計，估計幕後黑手獲利以億元計。不過，負責規管的證監會仍未有實際行動，昨僅回應指對事件不予置評。

案件現時交由毒品調查科轄下的財富調查組跟進，該科總警司鍾詠敏昨交代案情時表示，在上月十日起，壹傳媒股票的交投量及股價出現「極不尋常的波動」，若比較上月七日及十一日的單日成交額，相差超過四千倍。

財富調查組經調查後在昨日採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「處理犯罪得益」拘捕十五人，包括十四男一女，年齡介乎廿二至五十三歲，其中五人為卅歲以下，部分人互相認識。她又指，在上月十日至十二日間，該十五名被捕人士共買賣超過一萬三千次壹傳媒股份，涉及十六億九千萬股，交易金額約十五億元，佔該段時間整個市場約百分之廿三點八的交投量，估計他們總共獲利約三千八百七十萬元，其中獲利最多的人在事件中淨收益更達二千五百五十萬元。

鍾詠敏強調，是次行動「唔係針對壹傳媒」，而是針對涉嫌企圖操控股票市場，令他人利益受損的行為。據她所知有受害人損失了逾一百萬元。她又指，警方雖採取拘捕行動，但案件調查仍處於初步階段，尚有大量調查工作需要處理，包括追查有關資金的來源、得益的去向、有否幕後操控以及其他人涉案等，不排除任何可能性，將繼續調查。

財富調查組警司鄒祥有指，被捕人士透過社交媒體溝通，疑以密集式股票交易，甚至在賣出股票的指令仍未被執行的情況下，以相同或更高的價錢買入相同數量的股票，製造虛假交投量，以推高整體交投額，製造股份交投熾熱假象，再引散戶入局，在股價高位散貨獲利。

鄒祥有又稱，警方亦搜查涉案人士的住所，檢獲電腦、電話、銀行文件等，並凍結相關人士的股票銀行戶口，涉及約三千三百萬元，被捕人士正被扣查，被捕者中一人有黑社會背景、多人報稱無業，其餘報稱的職業有公務員、自僱人士、傳銷員、全職投資者等。據了解，該名公務員任職於消防處、姓何、廿五歲，在事件中獲益約七十三萬港元；有三合會背景的人為姓梁、卅歲，因事件獲益約七十七萬港元。

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