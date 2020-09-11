你要知：2分鐘可急凍汽水？　戶外歎冰凍飲品冇難度

戶外運動一段時間，想飲凍飲消暑但又經常難以令飲品保持低溫，原來有簡單方法解決。

戶外活動非常消耗體力，身體水分流失很快，想補充水分當然需要大量飲品。不過若想渴冰凍飲品，因戶外活動時間長，飲品難以維持低溫，此時難道只可以飲暖水？其實有方法可以令飲品快速變凍，帶出街亦可減慢變暖速度，聽聽專家怎說。

第一招：飲品包海綿 與熱空氣絕緣

中文大學物理系高級講師湯兆昇指，如果想冰凍的飲品在戶外減慢變暖速度，可以利用絕緣較好的物料，例如海綿紙、發泡膠等，將雪凍的汽水包裹好，外層再包一條毛巾吸水才放入背囊，這樣就可以減緩飲品變暖速度，「因為海綿或者發泡膠中都有很多空氣，有一層間隔可令變暖速度減慢。」

第二招：大支變細支 雪凍更容易

如果想加快將飲品雪凍，有甚麼捷徑呢？「將大容器的水倒進兩個小容器，放進雪櫃再雪，有機會更快(變凍)」由於將所有飲品放在一個大容器內，體積更大導致熱力從中間流失的速度減慢，對流、傳導等時間就會較差，相反，如果將一大支飲品分成數支細飲品，可以令接觸到雪櫃冷氣的面積更大，冷卻速度就可以加快。

不過不同飲料冰點不盡相同，有些雜質較多的液體會更難雪成冰。「冰點受飲品雜質影響，糖、鹽等雜質愈多，就愈難結冰」，由於汽水飲品糖分較高，所以就需要更低溫度才可以結冰，如果發現汽水比其他飲品更難雪成冰，是正常現象。

第三招：鹽水加冰 2分鐘暖飲變凍飲

如果嫌上述方法還不夠快，其實還有方法，不過就要預備比較多材料。首先，預備一盤水，之後加入大量鹽，再攪拌令鹽溶進水裏，造成飽和鹽水。接着將大量冰放到水中，然後再攪勻，此舉可令水溫降至攝氏負7度或更低。最後就將飲品放進冰水中，期間要不斷轉動飲品，作用是令飲品不斷對流，讓樽中間部分的汽水接觸到冰冷的表面，令整支飲品加快變冷，此方法可快至2分鐘就將室溫飲品溫度降到攝氏幾度。

第四招：罐裝飲品不可雪冰 樽裝輕扭樽蓋免爆開

不過上述方法也有局限，就是不可以將罐裝飲品冰凍，因為罐裝飲品變冰可導致汽水罐爆裂。「就算清水也好，結成冰會膨脹大概百分之9，所以當水處一個密封容器結冰膨脹，容器受到的壓力就會很大」，罐裝汽水蓋掩位置較容易爆破。

另外碳酸飲品有二氧化碳溶入飲料，汽水膨脹的幅度就會更加大，爆開的可能性更高。那麼膠樽裝的汽水又可不可以雪成冰呢？將膠樽裝汽水雪凍前，先打開蓋掩，然後扭到剩一點點空間，不要扭太緊，放進雪櫃後就算有氣體走出，都不會對膠樽造成太大壓力，直至飲品雪成冰後才扭緊樽蓋。