網民熱話：存心靠害？狗糧暗藏魚骨　上工3日外傭拒認責

不少上班族為了家中的毛孩子得到最好的照顧，都會特意請專人看顧，但近日有網民分享了毛孩主人噩夢：竟在狗糧中發現魚骨！僱主立即質問新聘3日的外傭，惟外僱拒絕承認責任外，更意外揭發外傭曾直播僱主家居。

網民Wingyan Lee日前（9日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中發布了一則貼文，指在狗糧中發現魚骨。事主向東網記者表示，她於上月31日請了一名外傭，主要打理家務和照顧家中的四隻狗。惟上周四(3日)，她發現家中的狗狗不肯進食，於是將狗糧分到其他器皿，結果驚見狗糧中有數條魚骨。

她立即質問外傭是否故意將魚骨放入狗糧中，外傭起初否認，後來改口說「可能魚骨不小心掉進狗糧中」，她更因此報警，最後因覺得外傭誠信有問題，在警察見證下，與外傭簽了協議書，外傭同意不追討賠償下，中企僱傭合約。原以為事件就此完結，怎料事後從中介得知，該名外傭疑打算經工會向她追討賠償金。更離譜的是在外傭的個人Facebook，發現她在早前工作時曾直播拍攝自己家居。

網民都留言大罵，「將魚骨放入狗糧，太陰毒了！」亦有網民指擔心家中狗狗，「心地咁差，不敢想像沒人在家怎對狗狗。」有網民就分享和外傭相處的心得，「姐姐interview我已表明，要有點樣嘅態度對待動物，做唔到就唔好嚟！」

網民有話說：

Mic Jackie Yick：虐待動物唔報警就蝕咗，狗糧掉咗口講口賠

Claudia Yet：狗也是自己的仔女，我一定不會容忍這種情況，樓主一定要據理力爭

Willie Yau：呢位外傭心地唔好，人唔夾都唔可以搵其他生命出氣

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