傳國泰部分業務放棄申請新一輪保就業　鋪路10月裁員

根據規定，任何參加保就業計劃的僱主，須承諾並保證在接受政府工資補貼期間不會裁員，及把工資補貼全數金額用於僱員工資。

消息指出，國泰旗下9個主要業務單位中，部分業務單位將放棄政府新一輪的保就業計劃，可能意味其最快可於10月份進行裁員，否則裁員計劃將推遲到至少12月。分析認為，上述舉措相信是國泰為了適應未來4年對員工、航班或飛機的需求將大幅減少，而進行更廣泛重組的一部分。

事實上，薪酬佔國泰今年上半年營業支出的四分之一。國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，早前獲第一期保就業計劃合共批出逾7億元補貼。而國泰航空有限公司獲最多補貼，金額達4.58億元補貼，冠絕其他航空公司，承諾受薪僱員人數1.77萬多人。港龍航空有限公司獲發6900多萬元，承諾受薪僱員2500多人；香港快運航空有限公司獲批2700多萬元，承諾受薪僱員1000多人。香港機場地勤服務有限公司獲補貼7000多萬元；香港華民航空有限公司亦獲412萬多元。

政府的保就業計劃向合資格的僱主提供的工資補貼分兩期發放，第一期補貼用以支付僱員6至8月的工資，第二期補貼則用以支付僱員在2020年9至11月的工資，並於8月31日至9月13日接受第二期工資補貼的申請。