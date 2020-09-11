Dr.東：低頭族令肩周炎年輕化　中醫籲勿長期重覆或維持同一姿勢

年紀愈大，痛症問題愈多，不少中年人都患上俗稱「五十肩」的肩周炎。有註冊中醫師指出，人到中年，多半腎氣不足、氣血漸虧，加上身體長期勞累，積勞成疾，肩周炎便纏身。近年智能手機盛行，年輕人習慣低頭寒背，又缺少運動伸展，「低頭族」的出現導致肩周炎有年輕化趨勢。中醫建議患者日常多做伸展運動，避免長時間的肩部勞動，適時可進行針灸或推拿治療。

註冊中醫師吳子杰表示，肩周炎又名「凝肩」或「五十肩」，由於肝主筋、腎主骨，老化體衰或勞累過度導致肝腎不足、氣血虛弱、筋失濡養。不少有關節毛病的人，為了減少疼痛，會習慣減低關節活動，造成肩關節肌肉黏連；部分患者因有外傷，忽視肩關節功能的鍛鍊亦會誘發肩周炎。肩周炎亦易受風、寒、濕邪侵襲，例如天氣變寒而未披衣保暖，易致氣血受阻、經絡不通。

吳指肩周炎多出現在中年人身上，患者或會因肩部活動不靈活，連穿衣、梳頭等動作都難以做到，失去基本的日常自理能力。他曾診症過一名60多歲的伯伯，由於孫兒剛出世，十分高興，整天都忙於抱著他，但抱姿長期不正確，誘發肩周炎，導致洗澡後更衣、煮飯等出現困難。他向中醫師求診，經過針灸及中藥治療後，才逐漸康復。

他提醒，若長時間維持同一姿勢，重覆同一個肩部動作，例如負重訓練、廚師握鑊、寒背等，是肩周炎高危一族。近年智能手機令「低頭族」出現，年輕人習慣低頭寒背，並長時間固定同一動作玩手機，缺乏伸展，曾有30歲的年輕人已出現肩周炎，情況不容忽視。

吳指輕症的肩周炎可自行康復，亦可透過伸展運動紓緩痛症，包括手指爬牆運動、手擺後運動等，亦可以針灸治療，如在穴位肩髃、肩髎、天宗、肩井施針，並適時用中藥保健，當中獨活寄生湯的桑寄生、牛膝及杜仲，能補肝益腎和強壯筋骨。

「中醫推介兩款保健食療」

老桑枝雞腳湯

食材：老桑枝12克、川芎9克、紅棗4粒、花生適量、雞腳10隻、瘦肉200克

煮法：雞腳、瘦肉洗淨出水，浸泡紅棗、花生，放入所有材料，煮沸後轉溫火煲1.5小時

功效：活血袪瘀、袪風濕

益氣補血湯

食材：太子參30克、當歸9克、山藥9克、紅棗4粒、瘦肉200克

煮法：瘦肉洗淨出水，浸泡當歸、山藥、紅棗，放入所有材料，煮沸後轉溫火煲1.5小時

功效：益氣補虛、補血活血

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