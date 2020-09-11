證監會懶理壹傳媒股價異動　鄧德成再去信促徹查

壹傳媒股價自上月10日，壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕後開始不尋常異動，市場質疑股價波動背後會否涉及人為操控或利益輸送，亦有指證監會及聯交所已就此事展開調查，惟至今仍未交代任何調查進展，直至昨日(10日)警方就事件拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢，但證監會仍然對事件不予置評。有政界人士質疑證監會包庇事件，縱容背後有人操控壹傳媒股價。

曾於上月以個人名義去信證監會投訴壹傳媒股價異動的香港政研會主席鄧德成表示，非常不滿證監回覆，認為警方已就事件拘捕多人，惟證監會至今未有任何調查行動，亦沒有向公眾作出任何交代，難免令人感覺有意偏袒，更不排除有人包庇和縱容壹傳媒股價波動。他今日(11日)再次去信證監會，要求盡快徹查事件，坦言「冇可能警方拉人，但證監唔做嘢」。

鄧續指，即使警方拘捕多人，但事件並非就此完結，究竟背後是誰組織、有否場外交易等，仍是未知之數，而證監會作為監管機構，有責任展開調查。他要求證監會盡快發聲明公開交代事件，包括調查結果和工作進度，還公眾對香港股市市場的信心，如有人偏私護短，應問責下台。而壹傳媒在股價異常的情況下無立即停牌處理，鄧認為證監會亦應向壹傳媒發出譴責聲明。