僅約20%人參加全民檢測　聶德權死撐無設定目標

聶德權重申，難以預計最終參與人數，當局亦無設定目標。

全民檢測計劃踏入第11日，截至今早(11日)8時半，累計有約153萬人接受採樣，公務員事務局長聶德權在一個電台節目上表示，愈多人參加有愈高參考度，有助控制及結束疫情。

由於政府昨日(10日)再度宣布延長全民檢測至下周一(14日)，被質疑「造靚條數」，聶重申計劃目的是願檢盡檢，難以預計最終參與人數，當局亦無設定目標，又覺得在計劃展開後，市民對其反應好轉。

聶又強調，日後會繼續為高危及特定群組做檢測，指如果檢測可以加強及快捷，當一有個案就可以找出可能患者，避免擴散，令關閉場所等措施不用太「重手」。

聶表示，昨日有10.4萬人採樣，當中53%無預約，整體運作暢順，個別地區仍有市民想做測，包括上班一族、及屋邨聚集的地區，反映仍有需求，因此明天(12日)起仍有57個檢測中心開放。

據了解，截至今早8時，接受採樣的市民中，有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測，有273宗個人資料被人用作登記，當中151宗懷疑涉及盜用他人資料，已轉交警方跟進。