壹傳媒股價再異動曾挫兩成　低見0.335元

就壹傳媒8月股價大幅波動，警方拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢，並在周四(10日)交代案情。警方表示，毒品調查科拘捕的15人，涉嫌利用WhatsApp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，從高位獲利。

據警方披露案情，在8月10日警方國安處人員拘捕黎智英以及壹傳媒幾位高級行政人員後，壹傳媒股票的交投量、股價出現極不尋常的波動。毒品調查科財富調查組早前收到投訴，懷疑涉事人員的資金來源有可疑，經調查後在周四採取行動，以涉嫌《串謀訛騙》及《處理犯罪得益》拘捕了15人、包括14男1女、年齡介乎22至53歲，其中5人為30歲以下的年輕人，部分人相識。

若比較8月7日與8月11日的單日成交額，上升幅度更超過4,000倍。在8月10日至12日間，該15名被捕人士共買賣超過1.32萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，佔該段時間整個市場約23.8%的交投量，總共獲利逾3,870萬港元。其中一名被捕人士更獲利約2,550萬元。

警方強調是次行動針對涉事企圖操控股票市場，令他人利益受損的行為，更指有受害人甚至損失了逾100萬元。據了解，事件不單引起公眾關注，亦有市民向警方舉報希望介入，警方始採取行動。警方又表示，案件調查仍處初部階段，仍有大量調查工作需要處理，包括追查有關資金的來源、得益的去向、有否幕後操控、及其他人涉案等，現階段警方不排除任何可能性，會繼續積極調查。