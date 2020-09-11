食肆放寬4人一枱　旺角酒樓逾百張枱坐滿料生意增50%

政府今日(11日)起放寬社交距離措施，食肆每桌人數限制可由2人增至4人。東網記者今早到旺角一間酒樓視察，早市客人明顯增多，有市民一家到茶樓用膳。酒樓預計生意額會增加約50%，冀政府可在中秋節前放寬至6人一桌，增加食肆生意。

位於旺角的倫敦大酒樓，今早9時許所見，酒樓內百多張桌子均坐滿客人，酒樓安排員工任「執枱專員」。有市民趁上班前，與父母一家三口一起飲茶。梁先生指，過去因2人限制措施，已有2個月沒與父母飲茶，今日趁放寬便在上班前與父母聚會。梁母指，與兒子間中會面，但沒機會外出飲茶，對今日一家三口能外出飲茶感到高興。

另一市民蘇先生指，已維持每日飲茶的習慣20多年，以往會與5、6個朋友一起飲茶，「有講有笑」，但早前受人數限制，無法與一眾朋友共膳，「一個人坐喺度好鬼悶」，冀措施能進一步放寬。

副總經理蘇萬城表示，因不少市民事隔多月沒有飲茶，每桌人數上限由2人增至4人，生意額有望增加50%。他又指，樓面、廚房員工人數已各增10多人，上班員工總數達百多人，以應付食客增加的需要。中秋節臨近，他稱，受桌數所限，預料生意只有過往50%，冀政府可放寬至6人，為食肆帶來生意。