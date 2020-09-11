黎智英刑恐記者案獲放生逾1周　學者促律政司盡快上訴　

壹傳媒黎智英於二○一七年參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，揚言「我實搵人搞×你」。早前西九龍法院裁判官鍾明新裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，不少議員與學者均批評有關判決未能彰顯公義，認為律政司就案件提出上訴，惟判決至今已逾一周，律政司仍未有行動。有法學教授指出，律政司或正就案件諮詢外判資深大律師意見，強調看不見不上訴的原因，若然律政司不提出上訴，是不明智、不公義的決定；亦有大律師認為律政司責任在於令案件「拖得太耐」才上庭，對控方不利。

法學教授、香港法學交流基金會執行委員會副主席傅健慈早前曾提出5點上訴理據，指出控方的陳詞具法理、事實、證據及法律基礎支持，呈堂的控方證據已達到毫無合理疑點，認為律政司要積極考慮上訴。時至判決後第8日，傅相信律政司或正就案件諮詢外判資深大律師意見，稍後或會有決定。但他強調，自己看不到不提出上訴的原因，若然律政司最後不提出上訴，是不明智、不公義的決定，屆時亦必須向公眾交代。

執業大律師龔靜儀指，有關案件案情十分簡單，難以理解為何由事發、搜證再作檢控，前後需時3年時間。龔指出，時間拖得愈久，涉事人的記憶愈模糊，審訊過程中對提告人不利。龔又指，此類案件最好在14日內提上訴，若超過14日便需要上訴准許，程序會複雜許多。