國泰一再取消赴澳洲機位　移民夫婦批評等同欺騙做法離譜

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，再有乘客起飛前3日被取消機票，斥國泰為賺到盡埋沒良心！繼《東網》早前踢爆國泰因澳洲政府限制旅客人數而臨時取消機位後，再有讀者透露，他與太太二人在澳洲政府公布因疫情限制旅客人數後，才購入前往當地的機票，但仍難逃被取消機位的命運，質疑國泰為賺到盡而超賣機票，令他們大失預算，最快今年12月才可移居澳洲，不但要額外花費4萬多港元入住酒店，更擔心新公司會另聘他人，批評國泰做法「離譜、好無良心」。國泰表示，對於影響乘客行程感到抱歉，會繼續跟進有關個案。

讀者趙先生透露，他與太太二人7月30日以約2萬港元購入兩張國泰直航機票，原定本月6日前往澳洲悉尼。他稱，當時已知悉當地政府因疫情縮減每日抵機場人數，並曾致電國泰查詢，獲回覆指會控制人數，亦未曾提及有機會被取消機位。及至上月尾，趙陸續把家具等物品送往悉尼，退回正租住的單位，並與太太一同辭職，準備移居澳洲迎接新生活。

但在出發前3日、即本月3日，趙接獲國泰電郵通知，指由於澳洲政府自7月4日起限制每日飛抵悉尼機場的國際航班人數，須取消他與太太的機位，但可免費改期或要求退款。趙其後聯絡國泰，惟對方竟表示「因唔知澳洲政府9月會否取消（有關政策）」，故當時如常售出機票，又勸說他們退款，並改購入12月啟程、合共約6萬元的商務客位。

趙批評國泰沒有表明或會取消機位，等同欺騙，亦令其未能提早預備落腳處，被迫額外花費約4萬港元租住酒店。他稱，若國泰提早兩周通知，夫婦二人便可暫緩辭職，估計3個月合共損失約18萬薪金。趙續指，原定10月於澳洲新公司正式上班，擔心對方等不及而出現變數，甚至不獲聘請，斥國泰只顧賺錢，做法離譜，期望國泰不要再超賣機票，優先安排他們上機。

至於日前向《東網》反映機位被臨時取消的王太(化名)，一家三口早於2個月前購買本月前往澳洲悉尼的直航機票，並透過船運公司將家當悉數運往當地，惟航班起程前3日才獲知機位被取消，令她大失預算。她指國泰曾告知因航班爆滿，至明年1月亦未能安排機位。經《東網》轉介後，事主已獲安排日內乘坐其他航班前赴目的地。

《東網》曾就受影響人數及事件是否涉及超賣機位向國泰查詢。國泰發言人表示，澳洲政府會不定時分配每間航空公司的載客限額，公司在收到9月航班載客限額後已盡快通知所有受影響乘客，並免費提供仍有機位之航班選擇或全數退款。對於影響乘客行程，國泰稱感到抱歉，會繼續跟進有關個案。