中大盧煜明奪科學突破獎獲2400萬獎金　表揚研發無創產檢

為了確保胎兒的健康，不少孕婦在懷孕期間會進行產前檢查。香港中文大學今(11日)公布，其醫學院教授盧煜明利用血漿DNA診斷技術，可及早診斷胎兒患上唐氏綜合症及多種遺傳病的機會，因而獲得具「科學界奧斯卡」之稱的科學大獎「2021年科學突破獎-生命科學獎」，獲頒2400萬港元，獎金為全球金額最高。

現為中大醫學院副院長(研究)、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明於1997年在中大發表研究，指在孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，隨後其團隊研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，稱為「無創性產前診斷技術」，現已被全球90多個國家採用，每年有超過700萬名孕婦受惠，團體另透過技術，破解胎兒的全基因組圖譜，可預測更多種遺傳病，現時更把技術應用至癌症檢測。

「科學突破獎」於2012年由Google聯合創始人、Facebook聯合創始人等設立，以表彰在物理、數學和生命科學領域上對人類有貢獻的科學家。每位得獎者可獲獎金300萬美元(相當於2400萬港元)，是現時全球金額最高的科學大獎。