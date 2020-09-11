機舖重開即到場過手癮　機迷笑稱準時過返工

全港的遊戲機中心、公眾娛樂場所、遊樂場所、麻雀天九耍樂處所，及所有室內外體育處所等停開近2個月，今日(11日)可以重開，期間須遵守規定，包括限制每種設施使用人數不能多於4人等。有市民在首日重開即到遊戲機中心，笑稱「準時過返工」 。

機迷莫小姐指，首日重開即到遊戲機中心「過手癮」，形容「準時過返工」。她說，自己以往一周有數日均會到遊戲機中心，政府要求暫停營運當日，更趁最後機會打機至中心關門，故首日重開，早於今早8時已到鑽石山的遊戲機中心，至10時許轉到旺角分店。她又稱，會增加到遊戲機中心的次數，因擔心中心會因疫情而再停開。

有男機迷亦表示，已有逾4個月沒到遊戲機中心，以往平均兩周到中心一次，笑言停開期間趁機儲蓄，待重開日再到中心。

遊戲機中心職員林先生謂，工資以日薪計算，停開期間「手停口停」，只能以零售等兼職工作幫補生活，對中心重開感到高興，因可減輕養家的壓力。他又指，中心今早9時重開，已按政府要求，限制每台設施最多只可4人同時使用，並在遊戲機之間加裝隔板、提供酒精搓手液等。他稱，自己亦會勤加清潔雙手，又預計熟客會對重開感到雀躍。