4人遇電騙案失240萬元　大專生「女特務」落網

警方於上月(8月)分別接獲兩名長者報案，指懷疑遇上電話騙案，被騙徒假冒內地執法部門，騙取其銀行戶口積蓄。警方東九龍總區重案組經調查後鎖定一名女子，並於昨晨(10日)約8時展開拘捕行動，掩至葵涌石籬邨一單位，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名18歲女大專生。經調查後初步相信受害人最少有4人，涉款240萬港元。

兩名報案長者分別77及84歲，報稱自己分別在8月15及17日，在其觀塘及銅鑼灣寓所內接獲電話，自稱為內地公安，並指受害人涉及罪行，着他們跟從「在港特務」的指示。其後，被捕女大専生帶受害人前往寓所附近的銀行，分別着受害人開設網上銀行，將款項存入後交出密碼，又或直接從櫃枱提取現金，並將現金交出。

兩人跟從指示照做，其後細思感上當被騙，於是報警求助。警方經調查後鎖定該名「女特務」身份，並在拘捕行動中，檢獲她犯案時的衣著、八達通卡、銀行存摺及入數紙等，經警誡後，有人承認犯案，惟被捕女子聲稱自己亦屬被騙，在幕後主腦指使下始擔當特務角色，警方不排除有更多人被捕。

據悉，被捕女子供出案中尚有兩名未有報案的受害人，警方正聯繫銀行以識別潛在受害人身份，並盡早退還款項。案中3女1男受害人分別損失約12萬至150萬港元不等，部份詐騙所得款項已被存入被捕女子的個人銀行戶口。

警方強調，案中受害長者平日與家人、朋友較少聯絡，亦包括獨居老人，而部份騙徒亦會以普通話與受害人交談，以增加可信性，建議市民如遇電騙要「即收線」，並報案向警方提供資訊。而「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，最高可被判監10年，此外，「洗黑錢」相關罪行經定罪亦可被判監15年。