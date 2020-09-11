無牌樓上吧涉違停業令　須再押後等化驗結果

尖沙咀一間無牌樓上酒吧涉嫌無視停業令，在疫情期間照常營業，酒吧負責人及3名職員因此分別被起訴沒有遵從食物及衞生局局長根據《預防及控制疾病規例》發出的指示，以及無牌售賣酒類罪罪名，案件今日(11日)於九龍城法院再提訊。控方申請修改及新增控罪，現時4名被告分別被控4項控罪。控方指由於仍需化驗在酒吧內檢獲的懷疑為酒類物品，故申請將案件再押後至10月13日再訊，4名被告繼續毋須答辯，保釋候訊。

首被告邱樂民現單獨被控沒有遵從食物及衞生局局長根據《預防及控制疾病規例》發出的指示、無牌管有酒類罪及明知而容許進行受禁群組聚集共3罪。

控罪指邱於今年4月7日，在尖沙咀永勝商業中心4樓，作為上址餐飲業務負責人，而沒有遵從食物及衞生局局長發出的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所必須關閉。 邱亦被控於同日同地為售賣而管有36支酒及632罐啤酒及明知而容許受禁群組在該處聚集。

他並與其餘3名被告，另外被控一項無牌售賣酒類罪。控罪指眾被告於同日同地無牌售賣酒類，即5支酒及34罐啤酒。