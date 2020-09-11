司機認拒戴口罩襲店員　驗出體內有毒品要押後判

貨車司機酒後到屯門一間麥當勞用餐時，店員提醒他戴上口罩，他竟發難襲擊店員，又破壞收銀機。他早前承認刑事損壞及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件今（11日）在屯門法院判刑。對於驗尿報告指被告體內含可卡因，辯方解釋指因有人曾在被告身旁吸食毒品所致，裁判官聞言直斥：「個個都係解釋身邊有朋友食㗎啦！」惟最終應辯方要求提取進一步報告，並押後至11月6日再判刑。

案情透露，25歲的被告張易揚於今年7月14日凌晨3時許光顧屯門山景商場的麥當勞時，店員提醒他戴上口罩，他拒絕並變得情緒激動，揮拳破壞收銀機，又進入收銀區範圍向店員拳打腳踢，之後逃走。警方接報後在附近掃蕩，最終發現並拘捕被告，警誡下他保持緘默。

被告早前認罪後，法庭為他索取社會服務令報告，並下令他向麥當勞賠償4000港元。

辯方今日求情指，被告於8月27日驗尿時，被驗出體內含有可卡因，故感化官不建議被告接受社服令。惟辯方解釋，被告自2012年後便沒有再接觸毒品，估計是驗尿前一晚，他與友人消遣時有人吸毒，才影響結果。被告對犯事已深感後悔，又已作出賠償，希望法庭再為他索取社服令和驗尿報告。

裁判官直言：「個個被告上到嚟，驗到尿裏面有毒品，個個都解釋係身邊朋友食㗎啦！」明言案情嚴重，很大機會判被告即時監禁，但接納辯方要求，押後再索取報告。