的哥接載檢疫客出入隔離酒店　涉兜路濫收車資等警拘4人

因應疫情期間，部分抵港人士進行檢疫後，需由機場前往政府安排的多間酒店，進行14日隔離，其中，警方接獲相關情報，指有的士司機接載相關乘客時，出現兜路、濫收車資等行為。新界南交通部特遣隊今晨(11日)展行行動，打擊相關非法行為。

行動中，警方派出警員喬裝乘客，並在葵涌健全街一酒店放蛇，分別登上四輛的士前往不同地方。其中，一名47歲的哥接載放蛇探員，由上址經青山公路、西九龍公路等道路，前往尖沙咀漆咸道南一酒店。抵達後，當時的士上咪錶顯示車資為110港元，惟司機向放蛇探員表示需支付390元車資，差額為實際車資逾兩倍。

警員隨即表明身份，並召同僚將的哥拘捕。警員在的士上檢走一批相關證物，其後將的哥帶署扣查。

據了解，另外2名的士司機及1名私家車司機亦在行動中被捕，其中私家車司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」，另外兩名的士司機則涉嫌未有按錶收費，其收取車資最高達應收車資的4至5倍。涉案汽車將被送往警察小蠔灣車輛扣留中心，作詳細檢驗。警方不排除將繼續相關行動。