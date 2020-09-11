明愛醫生涉失當案　特赦女助理否認為自保作假證

醫院管理局轄下明愛醫院前副顧問醫生邱承建，涉嫌串同眼科醫生兄弟朱東麒和朱東恒非法轉介醫管局病人案，今（11日）在區院續審。特赦證人女病人助理趙佩雯繼續接受辯方盤問，雖然她說與邱承建有曖昧關係會傳曖昧訊息，但為免給丈夫看見，她早將那些訊息刪除。

趙佩雯續指，邱甚至要求她傳送胸部照片，但有關訊息紀錄已被她刪除。她表示與邱每次互通訊息後，若「內容敏感會即刻delete（刪除）」，以免讓丈夫看見。

雖然丈夫亦知道邱會致電找她，更曾懷疑邱為何要時常找她，她遂以跟邱只是談公事及是非來應對。而刪除訊息是因不欲丈夫見到會不開心，直指丈夫:「唔係好中意我有男性朋友」。

辯方遂質疑，她對着丈夫講大話隱瞞與邱的關係，應已習慣隱瞞及說謊，故她庭上所作的證供亦非事實。趙不同意，並指:「我只係隱瞞同邱嘅關係，唔代表我習慣講大話」。

辯方又指，雖然她說被捕後得知控罪嚴重感到擔心，但從會面錄影可見，她表現得神態自若、談笑風生、相當合作及坦誠等，質疑她當時是在「扮合作、扮誠懇、扮老實」，認為她在會面中每刻每秒均想去探測廉署的指控內容，並想令廉署人員相信她的解釋，更直指她只是掩飾自己「做戲咁做」。趙亦不同意，稱自己只是性格開朗:「唔通對住人喊咩」。