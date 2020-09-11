亂滴含類固醇眼藥水致青光眼　10歲男童近盲

不少人眼睛不適時，會自行滴眼藥水紓緩。不過，原來亂用眼藥水可致慢性青光眼！奧比斯義務眼科醫生、香港眼科學會會董何穎流表示，坊間一般認為青光眼是「老人家專利」，但近年愈來愈多40歲以下病人，更有10歲男童亂滴眼藥水致青光眼，只剩一隻眼有50%視力。

何解釋，青光眼分為急性及慢性，並按發生的原因分為原發性及繼發性，繼發性是由其他眼疾或不適當使用類固醇藥物所致。他指，曾有一名10歲的患者，因眼睛不適，從市面購買含類固醇的眼藥水使用，維持數年後，因長期使用含類固醇眼藥水令其眼壓上升，導致慢性繼發性開角型青光眼，令視神經受損，最後透過治療控制眼壓，惟有一隻眼已完失明，另一隻眼亦只剩50%視力。

慢性青光眼的早期病徵不明顯，患者視野會由正常逐漸減退至只剩中央部分，甚至完全失明。何提醒，如有青光眼家族遺傳史、深近視、本身有偏頭痛或眼疾等，均屬青光眼高風險因素，最好定期進行眼睛檢查，預防青光眼。

藉今年10月8日世界視覺日，奧比斯希望提升港人對青光眼的關注。青光眼是本港頭號致盲殺手，每年均令不少港人失明，公眾如想知道自己是否青光眼高危人士，可參與1分鐘網上簡單測試，完成後可登記奧比斯及香港眼科學會聯合舉辦的免費網上青光眼專題講座。