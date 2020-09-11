設計師襲警兼藏噴漆罪成　判囚5個月零15天

去年11月2日中環有示威集會，當晚一名警長在該區追截可疑人士時，遭人以長傘打向頭盔。警方即場拘捕22歲男設計師，又在他身上搜出2枝噴漆，因而控告他襲警及管有物品意圖損壞財產罪兩罪。被告不認罪後受審，今(11日)在東區法院被裁定所有罪名成立，被判即時監禁5個月15日。裁判官斥被告管有噴漆以塗鴉街道，行為自私憎惡，不但會破壞井井有條的市容，字句仍充滿暴力及分化香港，着被告洗心革面。

控罪指，被告張俊文於去年11月2日，在中環砵典乍街襲擊執行警務的警員韋鑑洸，及在同日同地保管或控制兩枝噴漆。

裁判官斥被告的證供不可靠，他雖辯稱當時只想趕快回家，但找不到交通工具回屯門居所才會在中環徘徊，惟裁判官指被告當天由結束集會至被捕，總共在港島逗留6小時多，期間更曾去餐館晚膳。裁判官更替被告模擬合理回家路線，指他當時大可往東區坐的士或巴士過海，故不接納他的說法。

被告又辯稱，涉案噴漆是他從集會人士手中拿到，但裁判官指不相信被告會拿取無用物品，認為其意圖必然是用作塗鴉。至於襲警指控，法庭認為遇襲警長供詞可靠，而被告傷勢是在警方合理武力下因掙扎才造成。