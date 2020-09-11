政Whats噏：張宇人指有人扮專家防疫 被斥言論侮辱應撤職

林超英鬧爆張宇人囂張無禮，仲去信要求政府將他撤職。

新冠肺炎疫情持續，政府多次實施唔同抗疫措施，成效係點就見仁見智喇。身兼行政會議成員、飲食界議員張宇人尋日(11日)喺電台節目上批評政府唔識張馳有道，又指無醫生識計風險，斥「大家唔好扮專家」。天文台前台長林超英尋晚鬧爆，話張嘅言詞囂張無禮，貴為行政會議成員應支持政府，但公開拆政府台，實有失身份，仲去信政府要求將張撤職。

林超英喺信中提到，張宇人喺多個場合批評政府施政同埋侮辱官員，形容係口出狂言，破壞行會形象，批評張只顧自身業界利益，言行同行會成員身份唔匹配，而且違反行會成員應有之義，要求政府立即撤職，同埋要求張向官員道歉。

其實張宇人都唔係第一次公開同政府唱反調，事關喺今年3月政府因應疫情而打算推出「禁酒令」時，就有最少3名行會成員公然唱反調，張亦係其中之一，當時佢仲話飲酒唔會令疫情散播，如果政府要推行就要百分百補貼受影響嘅店舖。

事實上，政府推行食肆防疫措施朝令夕改，進退失據，不止飲食界批評，就算市民都無啖好食。外界一直批評行會非官守成員係橡皮圖章，但若要個圖章蓋得準確，政府施政或措施都要推行得合理，能夠服眾，否則施政只會舉步為艱，行會閂埋門都家嘈屋閉。