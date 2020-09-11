裝修工攜錘鉗意圖破壞　決心改過獲判社服令

一名患過度活躍症的裝修工於去年10月27日，起在尖沙咀舉行追究警暴集會期間，被搜出錘、鉗及噴霧劑等物品，他早前承認管有任何物品意圖摧毀財產罪，九龍城法院裁判官參考一系列報告後，今日（11日）判處被告240小時社會服務令。裁判官更勸勉被告：「從來無任何人或任何事會帶來恐懼，恐懼係來自人本身」，希望他接受輔導，日後任何事都「三思而後行」，不要再做違法的事。

辯方求情時指，被告願意入住協青社的宿舍接受規管，且與社工訂立為期一年的重塑計劃，希望可了解自我及學習與人相處，並希望能報讀的文憑課程。

裁判官判刑時坦言，最初提取的感化及社會服務令報告顯示，被告的反省極有限，未能意識到案件的嚴重性。裁判官指出因為當時的環境，被告在現場藏有涉案物品可引致嚴重後果，社會秩序會進一步惡化，故並非輕微事件。

但進一步報告顯示，被告已意識到案件嚴重性，且有深切反省，亦見其悔意及決心。裁判官遂判處被告接受240小時社會服務令，並須入住協青社的宿舍接受輔導，及到屯門醫院接受心理評估，且須完成為期3年的文憑課程。