消息指國泰最快下月裁員重組　要求主管交裁員名單

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空宣布，國泰航空及旗下國泰港龍將不會申請新一輪保就業工資補貼援助。消息指國泰最快將於下月向董事會提交第四季重組方案，當中包括裁員，而早在8月中，已傳出國泰將裁減三分一員工。國泰亦向員工發信，將盡快就重組事宜通知員工。工會直言對公司決定感失望，裁員難以避免，但現時難以估計裁員規模，期望公司裁員前可與工會商討。

國泰空中服務員工會主席王思敏說，公司不申請第二期保就業計劃雖是預料中事，但工會仍對公司感失望，暗示會裁員。王提到疫情下，國泰安排員工放無薪假，第一期有8成員工參與、第二期更有9成員工參與，可見員工很支持公司，但公司卻選擇遺下員工，不申請第二期保就業，未有顧及員工生計和感受。她又說，疫情下國泰航班僅有疫情前的10%，有很多同事無工開，有人已經轉行，或要兼職過活。

國泰港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷則稱，員工普遍擔心公司會裁員，但目前公司未有任何資料提供，亦難以估計裁員規模，期望公司可多照顧員工，主動跟工會商量，讓員工參與討論，將影響減到最低。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富亦稱，由1月至今，香港客運量僅及高峰時期的千分之一，國泰要維持在現時的人手規模相當有難度，裁員似乎是必然發生，預料裁員對象主要是機師、空中服務員及地勤人員。他又說，當然希望裁愈少愈好，但現時難以估計裁員規模。

香港職工會聯盟主席吳敏兒說，近期收到不少消息，指港龍、國泰的部門主管被要求提交裁員名單。她認為，國泰及港龍不申請第二期保就業計劃是可以預料的，而客運需求回復需時，航空業減少人手或難以避免，希望兩間公司可先與工會商量，建議避免一次性大量裁員，並向年資較高的員工提供優厚補償等。

根據國泰航空公司2020年中期報告，截至今年6月30日，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾33,000名員工，其中在香港僱用的員工約27,600人。而國泰航空員工約有17,000人，港龍員工則有約2,500人。