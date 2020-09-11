運輸署下周二全面恢復服務　網上預約額每日5000個

因應政府放寬社交距離措施，運輸署今日（11日）宣布，由本月15日起，運輸署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組，將全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。

為減少牌照事務處內人群聚集及等候時間，網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶、保留、轉移或改配車輛登記號碼或申領國際駕駛許可證的每日名額為5000個，可供網上預約的期間維持為10星期。市民亦可利用各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請。

繼運輸署於本月14日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務，署方指本月21日起恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。

另外，海事處宣布，除香港以外的驗船工作，海事處轄下所有公共服務將於本月15日起恢復。船員考試及發證服務方面，處方會主動聯絡考試日期受影響的考生，以確定最新的考試日期。考試的現場安排會因應防疫措施作出調整。政府物流服務署亦宣布，位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處將由本月15日恢復正常運作，廉政公署亦指由本月14日起，所有廉署服務將全面恢復正常運作。