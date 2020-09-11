青年向葵涌警署擲汽油彈　自認壞榜樣還押候判

患有過度活躍症的18歲青年，聲稱參與社會運動時受朋輩影響，今年1月夥同兩名男子向葵涌警署停車場的閘門投擲汽油彈，企圖燒毀警署內的警車，他於案發後數天被警方拘捕。該名青年今日（11日）在區域法院承認企圖縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，案件押後至9月28日，以待索取其精神科醫生報告及教導所報告始判刑，期間他須繼續還押看管。

被告陳俊輝報稱任職運輸工及音樂導師，據悉他有兼職教授鋼琴及小號等樂器。他承認於今年1月29日連同兩名身份不詳人士，企圖用火損毀葵涌警署內的警車；他另承認在葵涌金發工業大廈二期某單位內，管有11樽汽油彈、2支通渠水及3個玻璃樽，意圖摧毀或損壞財產。

案情指，案發當晚8時許，一名高級警員目睹2至3名戴黑色口罩的男子由葵芳邨跑向葵涌警署停車場的方向，向停車場閘口投擲了至少3個汽油彈，汽油彈跌落閘口對出的馬路令路面熏黑，現場遺下一些燒焦碎屑及燒焦的壓縮氣體罐，該些男子即時逃去，警員遂報警。

今年2月4日傍晚，警方派兩名探員到金發工業大廈外預先埋伏，趁被告離開該廈時將他拘捕。被告在即場警誡下，承認因貪玩及想燒毀警車而犯案，警員在他身上搜出6條鎖匙及2張五金舖單據，顯示他曾購買噴漆、打火機、打火機油及錫紙。

警員到上述工廈單位搜查，再搜出11個裝有液體的樽、2支通渠水、3個玻璃樽及防毒面罩等物品，被告承認該11個樽就是他犯案用剩的汽油彈。該11個樽被驗出含有高度易燃的有機溶劑，其中3個樽更被驗出高濃度硫酸。

被告在錄影會面向警方透露，同案在逃的兩名疑犯是他於案發前1個月參加社運時認識的，但他拒絕披露該二人的身份詳情。他並承認在網上學習製作汽油彈的方法，而涉案工廈單位是他以每月6300港元承租用作錄製音樂。被告坦言自己因社運而鹵莽犯案，自知前途已大受影響，卻未能為社運帶來幫助。

辯方求情指，被告就讀初中時成績優異而且尊師重道，但重讀中四後仍未能升班，自去年9月輟學投身社會工作。此外被告患有過度活躍症，病情不但令他學業受影響，更令他容易受朋輩及網上文宣的支配。被告直認自己是壞榜樣，希望社會公眾有所警掦。辯方請求法庭考慮判被告入教導所，讓他可繼續學習和更生。

但法官認為，被告年紀不算年輕，案情及閉路電視片段更顯示他有充足準備，而非衝動犯案，直言不適宜判教導所。不過法庭為了解被告背景，才會索閱教導所報告。