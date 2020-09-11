15炒家涉操控壹傳媒股價　經通宵扣查後今陸續獲准保釋

壹傳媒黎智英及該集團多位高層於上月被捕後，壹傳媒股價隨即「大上大落」，懷疑有人造市，警方調查後，昨(10日)以串謀詐騙及處理犯罪得益罪（俗稱洗黑錢）拘捕15人，包括消防員、無業游民及黑社會成員。據知，該15名被捕人士經過通宵扣查後，今日（11日）陸續獲准保釋候查，一個月後再返警署報到。

警方國安處上月10日拘捕黎智英等人後，壹傳媒股價「大上大落」，單日成交額相差超過4000倍。警方發現有人涉嫌利用社交軟件串謀，透過密集式買賣壹傳媒股票，「炮製」出3日間近4分之1的交投量，推高股價從而獲利，遂於昨日採取行動拘捕14男1女（22至53歲）。

該15人涉嫌於上月10日至12日，共買賣超過1.3萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，交易金額約15億港元，佔該段時間整個市場約23.8%的交投量，估計他們總共獲利約3870萬港元，其中獲利最多的人在事件中淨收益更達2550萬港元。

消息指，壹傳媒股價2日內相差26倍，加上交易量以千倍計，估計幕後黑手獲利以億港元計。不過，負責規管的證監會仍未有實際行動，昨僅回應指對事件不予置評。