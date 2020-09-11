自願醫保推行首年錄52萬張保單　逾半受保人40歲以下

自願醫保計劃推行的首年，認可產品的保單有52.2萬張。

為減輕公營醫療系統的長遠壓力及平衡，食物及衞生局自去年4月起全面推行自願醫保計劃，以提升住院保險產品的保障水平。食衞局今日(11日)表示，計劃推行至今年3月31日的首年，認可產品的保單已達52.2萬張，而根據獨立顧問的估算，預期計劃推出首兩年購買人數約有100萬。

當局表示，截至今年7月底，由食衞局批出並已推出市場的認可產品共有67款，包括30款標準計劃及37款靈活計劃，合共提供257種方案讓消費者選擇。在自願醫保推行首年，96%的保單申請獲成功接納。

在52.2萬名保單受保人當中，有97%購買靈活計劃，其餘則購買標準計劃。54%受保人為40歲以下；34%受保人為30歲以下，有關數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。

根據計劃推行首9個月的數據，96%的保險索償個案均可成功索償，其中34%的個案獲全額償付；67%個案的償付比率達90%或以上；而償付比率達80%或以上的個案亦佔約80%。

食衞局續指，為方便市民比較自願醫保認可產品，自願醫保網頁的消費者資訊專區設有「計劃搜尋」功能，可以輕鬆比較各認可產品的保障範圍及保費。此外，網頁已新增名為「自願e寶」的「聊天機械人(chatbot)」功能，讓消費者可以簡易互動的形式隨時查詢有關自願醫保的問題。網頁亦有提供有關自願醫保下稅務扣除的資料。