疫情重擊航空業　香港機場8月份客量暴跌逾98%

新冠肺炎疫情重創航空業。香港機場管理局今(11日)公布機場上月航空交通量，跟上年同期相比，機場客運量減少98.6%，至8.4萬人次，而飛機起降量減少72%，至1萬架次；貨運量則較去年同月下跌3.5%，至37.4萬公噸。

機管局表示，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。月內所有類別的客運量，即本港居民、訪港旅客及轉機/過境旅客，均較去年同月大幅減少。香港機場於今年首8個月的客運量為850萬人次，飛機起降量錄得約11.4萬架次，分別較去年同期減少83.2%及60.1%，貨運量則較去年同期下跌9%至280萬公噸。

至於貨運方面，雖然客機機腹載貨空間不足導致轉口貨運量顯著下跌，但出口及進口貨運量較去年同月分別增加8%及4%。月內往來東南亞及中國內地的整體貨運量跌幅最為明顯。

此外，為配合政府對在香港國際機場抵港人士的檢疫程序，衞生署的臨時樣本採集中心已於上月18日由亞洲國際博覽館遷往機場禁區內的中場客運大樓。機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，臨時樣本採集中心遷移後運作暢順。為保障安全及防止病毒傳播，該局與政府合作實施一連串措施，分隔機場員工及抵港人士。機管局亦加裝消毒通道設施，供臨時樣本採集中心工作人員使用，進一步加強維持安全機場環境。